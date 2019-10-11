Определился первый участник Евро-2020

Новости спорта:Сборная Бельгии первой квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

Вчера, 10 октября, начался очередной цикл игр национальных сборных. По итогам первого игрового дня уже определилась сборная, которая точно поедет на Евро-2020.

Сборная Бельгии первой квалифицировалась на чемпионат Европы. Разгромив сборную Сан-Марино подопечные Роберто Мартинеса добыли седьмую победу к ряду и путевку на Евро.

Команда идет первой в группе I, опережая сборную России на 3 очка и сборную Кипра на 11. Это значит, что Азар и Ко не имеют даже математических шансов опуститься ниже второго места в свой группе.

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в шестой раз вышла в финальную часть Евро. На прошлой турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3).