Определился первый участник Евро-2020

Вчера, 10 октября, начался очередной цикл игр национальных сборных. По итогам первого игрового дня уже определилась сборная, которая точно поедет на Евро-2020.
Сборная Бельгии первой квалифицировалась на чемпионат Европы. Разгромив сборную Сан-Марино подопечные Роберто Мартинеса добыли седьмую победу к ряду и путевку на Евро.
Команда идет первой в группе I, опережая сборную России на 3 очка и сборную Кипра на 11. Это значит, что Азар и Ко не имеют даже математических шансов опуститься ниже второго места в свой группе.
Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в шестой раз вышла в финальную часть Евро. На прошлой турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3).