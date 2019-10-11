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Названа дата возвращения Ляказетта на поле после травмы

Названа дата возвращения Ляказетта на поле после травмы
15:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт готовится вернуться на поле после травмы.

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт намерен вернуться в тренировочный процесс команды Эмери уже на следующей неделе, чтобы иметь возможность сыграть против "Шеффилд Юнайтед" (21 октября).

Нападающий сборной Франции уже более месяца находится вне игрового процесса с травмой лодыжки – начиная с домашней игры с "Тоттенхэмом" (1 сентября), в которой он забил.

Британское издание Sky Sports сообщает, что реабилитация французского форварда прошла успешно – есть надежда, что он будет доступен для выбора Эмери по возвращению футболистов после международной паузы в свои клубы.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Ляказетт.
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