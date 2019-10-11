Бензема: Реал близок к тому, чтобы побеждать в каждом матче

Новости спорта:Французский форвард Карим Бензема рассказал о проблемах мадридского Реала.

Очень непросто дать конкретную оценку "Реалу" за старт сезона. Команда идет на вершине Ла Лиги, однако в Лиге Чемпионов за два тура добыла лишь 1 пункт. Лучший бомбардир "сливочных" Карим Бензема уверен, что его клуб все ближе и ближе к своей идеальной форме.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, как в принципе и вся команда. Мы все ближе и ближе к тому, чтобы начать побеждать в каждом нашем матче, мы близки к максимальному уровню.

Мы все понимаем, что в ближайшее время нас ожидает очень непростой матч против "Мальорки". Дале будем играть против "Галатасаря", потом нас примет "Барселона". Ожидаем очень непростые три игры", - цитирует француза AS.

Сейчас Бензема является лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив за 6 матчей 7 голов. По данным СМИ, он недавно продлил контракт с "Реалом".