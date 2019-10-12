Назван игрок месяца в Примере

Новости спорта:Форвард Реала Карим Бензема лучший игрок Примеры по итогам сентября.

Карим Бензема получил приз лучшего игрока сентября в Ла Лиге — сообщает AS.

В пяти сентябрьских матчах чемпионата Испании француз забил три мяча, а всего с начала первенства отличился шесть раз в семи матчах.

На вручении приза Бензема заявил, что Реал мог и должен был выиграть все пять матчей (3 победы, 2 ничьи) и более уверенно возглавлять турнирную таблицу (сейчас преимущество над Барселоной составляет 2 очка).

Благодаря такой игре боссы мадридского клуба хотят заключить с Каримом новый контракт.