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Воскресенье, 13.10.2019
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Пресс-конференция Шевченко перед игрой с Португалией: видео онлайн-трансляция

Пресс-конференция Шевченко перед игрой с Португалией: видео онлайн-трансляция
13:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сегодня вечером Андрей Шевченко пообщается с прессой накануне важнейшего матча отбора на Евро-2020.

Сегодня, 13 октября, главный тренер сборной Украины проведет пресс-конференцию, посвященную завтрашнему матчу отбора на чемпионат Европы-2020. Начало пресс-конференции в 18:30 по киевскому времени. Посмотреть в прямом эфире трансляцию этого события можно будет в этой новости.

Видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко доступна на Youtube-канале Украинской Ассоциации футбола:

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

Напомним, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 8-го тура отбора на Евро-2020 между командами Украины и Португалии. Фактически сборные разыграют "первое" место в группе B. Предыдущий матч между командами завершился "сухой" ничьей. Отметим, в случае ничьей подопечные Андрея Шевченко досрочно обеспечат себе выход в основную стадию турнира.

Ранее сборная Украины перед вылетом на матч с португальцами провела тренировку в Харькове.

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Андрей Шевченко, Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Видео, Новости футбола, Украина — Португалия.
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