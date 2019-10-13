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Конте: Интер еще и близко не подобрался к уровню Ювентуса

Конте: Интер еще и близко не подобрался к уровню Ювентуса
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Антонио Конте признал, что Интеру еще далеко до Ювентуса

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал противостояние своей команды и Ювентуса за победу в текущем розыгрыше Серии А.

Итальянский специалист признался, что "нерадзурри" могут стать чемпионами в этом сезоне, однако до уровня туринского клуба миланцам еще далеко.

"Мне кажется, что никому не запрещено мечтать: ни болельщикам, ни игрокам, ни тренерам. Однако нам нужно быть реалистами и правильно оценивать текущее положение. Ювентус и Наполи, две ведущие команды на момент моего возвращения в Италию, создавались годами, а проект Интера только начал свое строительство.

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Не стоит себя обманывать, на данный момент Интеру пока далеко до уровня Ювентуса, но это не значит, что мы не можем стать чемпионами в этом сезоне.

Не стоит возводить для себя какие-то психологические барьеры. Надо ставить цели и упорно трудиться ради их достижения", - приводит слова Конте Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что после семи туров Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А с 19-ю очками в активе. Интер, в свою очередь, занимает второе место и отстает от главного конкурента на один пункт.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Антонио Конте, Новости спорта, Новости футбола.
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