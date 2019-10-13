Тоттенхэм планирует купить лидера Спортинга

Новости спорта:Тоттенхэм, похоже, определился с тем, кто заменит Эриксена.

Полузащитник сборной Португалии и лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеш может в ближайшем будущем перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, к кандидатуре 25-летнего португальца вернулся Тоттенхэм, который уже пытался минувшем летом оформить этот трансфер.

Тогда "шпоры" готовы были заплатить за Фернандеша 55 миллионов евро и миллионов евро в качестве бонусов, но Спортинг ответил категорическим отказом.

Интересно, что интерес Тоттенхэма в услугах португальского хавбека снова появился из-за возможного ухода Кристиана Эриксена. Контракт датчанина истекает летом-2020 года, и продлевать его футболист не намерен.