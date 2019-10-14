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Тоттенхэм подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Тоттенхэм подписал экс-вратаря сборной Нидерландов
23:46 Пн, 14 Октябрь 2019 Телеграф football.ua Фото:Твиттер

Новости спорта:Тоттенхэм вернул в свой состав Михеля Ворма.

Официальный сайт Тоттенхэма объявил о подписании контракта с вратарем Михелем Вормом.

"Мы рады объявить о подписании контракта с Вормом до конца сезона", — гласит заявление клуба.

Опытный вратарь вернулся в клуб после того, как покинул его летом. Ворм провел в стане "шпор" пять лет, после чего его контракт с Тоттенхэмом истек и продлевать стороны его не стали.

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Новый клуб Ворм найти не сумел, а после тяжелой травмы Уго Льориса, руководство лондонского коллектива вновь обратилось к экс-игроку.

Нидерландец, проведший за "шпор" 47 матчей будет выступать под номером 13.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Михел, Новости спорта, Ворм, Новости футбола.
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