Тоттенхэм подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Новости спорта:Тоттенхэм вернул в свой состав Михеля Ворма.

Официальный сайт Тоттенхэма объявил о подписании контракта с вратарем Михелем Вормом.

"Мы рады объявить о подписании контракта с Вормом до конца сезона", — гласит заявление клуба.

Опытный вратарь вернулся в клуб после того, как покинул его летом. Ворм провел в стане "шпор" пять лет, после чего его контракт с Тоттенхэмом истек и продлевать стороны его не стали.

Новый клуб Ворм найти не сумел, а после тяжелой травмы Уго Льориса, руководство лондонского коллектива вновь обратилось к экс-игроку.

Нидерландец, проведший за "шпор" 47 матчей будет выступать под номером 13.