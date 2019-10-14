Тоттенхэм подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Официальный сайт Тоттенхэма объявил о подписании контракта с вратарем Михелем Вормом.
"Мы рады объявить о подписании контракта с Вормом до конца сезона", — гласит заявление клуба.
Опытный вратарь вернулся в клуб после того, как покинул его летом. Ворм провел в стане "шпор" пять лет, после чего его контракт с Тоттенхэмом истек и продлевать стороны его не стали.
Новый клуб Ворм найти не сумел, а после тяжелой травмы Уго Льориса, руководство лондонского коллектива вновь обратилось к экс-игроку.
Нидерландец, проведший за "шпор" 47 матчей будет выступать под номером 13.