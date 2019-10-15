Ярмоленко: Миколенко сделал 70% моего гола (Видео)

Новости спорта:Андрей Ярмоленко признался, что все футболисты Украины находятся в эйфории после выхода на ЧЕ-2020..

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Португалией и выход на Евро-2020.

"Все довольны, проделали огромный объем работы. Двигаемся дальше. Раз выиграли – значит справедливо. Играли вторым номером, счет был 2:0 – играли по счету. Все заслуженно".

"Это больше не мой гол, а Миколенко. Ибо он сделал 70% этого гола. Посмотрите – убрал защитника, обыграл и дал пас. Если бы я не забил, разрешил бы ему меня обозвать. Он отдал хорошую передачу, оставалось только забить.

Видео гола Ярмоленко:

Андрей Ярмоленко рассказал, чем отличается эта сборная Украины от других.

"Появилась уверенность и какой-то менталитет победителя. Мы выходим и играем с теми же португальцами… Знаем, за счет чего можем с ними играть. Нам разбирают любые моменты, разжевывают как детям, практически в любой момент мы знаем, как играть. Я знаю, как мне открываться, другие знают, как им действовать на поле.

Мы два дня только и делали, что разбирали португальцев. Как они играют, как мы должны играть. У нас, наверное, шесть теоретических занятий было. Огромная заслуга тренерского штаба в этой победе".

Также Андрей Ярмоленко поблагодарил фанатов за поддержку.

"Ты кайфуешь от того, что полный стадион, сидят твои родственники и поддерживают тебя. Думаю, все сейчас в эйфории и все довольны.

Огромное спасибо нашим болельщикам. Без них этого бы ничего не было. Мы сделали все это вместе. Поздравляю нашу страну!", - сказал Андрей Ярмоленко в эфире канала Футбол 1.