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Тренер сборной Португалии: Мы больше играли сердцем, чем головой

Тренер сборной Португалии: Мы больше играли сердцем, чем головой
09:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поединок против Украины (1:2).

В седьмом туре отбора на Евро-2020 Португалия проиграла на выезде украинцам (1:2), пропустив первый гол уже на шестой минуте.

"Мы начали хорошо, у нас были моменты – у Роналду и у Данилу. Затем Украина забила после углового. Они хорошо держались, а нам не хватало баланса в игре. Но мы старались изменить счет, поэтому были уязвимы к контратакам украинцев. Несколько раз они входили в нашу штрафную, у нас возникали трудности, и они забили", — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

"Не знаю, сыграли ли мы лучше второй тайм. Мы больше играли сердцем, чем головой, особенно после того, как счет стал 2:1. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать".

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"Когда у соперника был мяч, он доставлял нам проблемы. Украина забила дважды, а могла забить больше, но справедливым результатом была бы ничья. Однако Украина победила, такова честность игры".

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После шести сыгранных матчей португальцы на одно очко опережают сербов. До конца отборочного турнира чемпионам Европы предстоит сыграть с Литвой 14 ноября и три дня спустя с Люксембургом.

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