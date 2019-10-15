Тренер сборной Португалии: Мы больше играли сердцем, чем головой

Новости спорта:Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поединок против Украины (1:2).

В седьмом туре отбора на Евро-2020 Португалия проиграла на выезде украинцам (1:2), пропустив первый гол уже на шестой минуте.

"Мы начали хорошо, у нас были моменты – у Роналду и у Данилу. Затем Украина забила после углового. Они хорошо держались, а нам не хватало баланса в игре. Но мы старались изменить счет, поэтому были уязвимы к контратакам украинцев. Несколько раз они входили в нашу штрафную, у нас возникали трудности, и они забили", — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

"Не знаю, сыграли ли мы лучше второй тайм. Мы больше играли сердцем, чем головой, особенно после того, как счет стал 2:1. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать".

"Когда у соперника был мяч, он доставлял нам проблемы. Украина забила дважды, а могла забить больше, но справедливым результатом была бы ничья. Однако Украина победила, такова честность игры".

После шести сыгранных матчей португальцы на одно очко опережают сербов. До конца отборочного турнира чемпионам Европы предстоит сыграть с Литвой 14 ноября и три дня спустя с Люксембургом.