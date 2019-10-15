Определен лучший игрок матча Украина - Португалия

Новости спорта:В составе сборной Украины авторитетный портал WhoScored отметил Андрея Пятова.

Голкипер Андрей Пятов стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против национальной команды Португалии (2:1) по версии WhoScored.

35-летний страж ворот удостоился отличной оценки 8,5 от авторитетного портала. Из полевых игроков лучше всех в составе команды Андрея Шевченко выступил Роман Яремчук (7,6), открывший счет в начале матча.

Лучшим игроком поединка Украина – Португалия стал лидер гостей Криштиану Роналду, который реализовал пенальти во втором тайме. 34-летний португалец получил оценку 8,6.

Напомним, благодаря победе над Португалией сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места группы В.