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"Шутили с Ярмолой на эту тему": Караваев о матче Украина - Португалия

"Шутили с Ярмолой на эту тему": Караваев о матче Украина - Португалия
09:25 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: Инстаграм

Новости спорта:Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о победе над Португалией и выходе на Евро-2020

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Португалией (2:1), благодаря которой команда Андрея Шевченко досрочно вышла на Евро-2020 с первого места группы В.

"Был ли мандраж? Нет, мы же уже играли против них. Перед игрой всегда есть переживание, но это хорошо. Нет безразличия. Стараешься сыграть на максимуме своих возможностей. Когда ты выигрываешь определенное количество матчей, появляется уверенность. Потом не смотришь на соперника. Выполняешь тренерские установки, и все получается. Зачем что-то придумывать, когда есть схема игры, от которой мы отталкиваемся. Мы уже выходили на ЕВРО, но для меня это особенный момент. Я играл почти во всех матчей, и в этом тоже есть моя заслуга.

Украина - Португалия: видео голов и обзор матча

Стоимость игроков Португалии? Шутили с Ярмолой на эту тему. Он говорил, что на второй тайм, может, на мой фланг выйдет Фелиш, который стоит 120 млн, а я 1,2 млн. Хорошо, что мы обыграли португальцев. Значит, мы прогрессируем.

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Не знал, что делать после финального свистка - радоваться или плакать. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Особенно в последние 20 минут. Ради этого и стоит жить. Сейчас соберемся в отеле на праздничный ужин. Ничего особенного, потому что завтра все уезжают в клубы. После удаления смотрели друг другу в глаза. Нужно было показать, что мы команда. Стоять друг за друга. Такое бывает раз в жизни. Пенальти? Ну поставили и поставили. Значит, нам нужна была такая проверка", - сказал Караваев.

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