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"Было тяжело": Миколенко о победе над Португалией в Киеве

"Было тяжело": Миколенко о победе над Португалией в Киеве
09:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Виталий Миколенко поделился эмоциями после выхода сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Португалией (2:1), благодаря которой команда Андрея Шевченко досрочно вышла на Евро-2020 с первого места группы В.

"Мы очень рады этой победе и выходу на Евро, невероятные чувства. О самом чемпионате Европы пока не думаем - нужно завтра уже забыть этот матч и готовиться к следующим. Было ли тяжело играть без выраженного напарника на фланге? Было тяжело, в принципе, ведь соперник очень сильный. А тактику мы наигрывали, так что с этим проблем не было", - цитирует Миколенко официальный сайт УЕФА.

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Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о победе над Португалией и выходе на Евро-2020.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Новости футбола, 20, Виталий Миколенко, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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