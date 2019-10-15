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Арбитр Тейлор удалил Степаненко во второй раз в карьере (Видео)

Арбитр Тейлор удалил Степаненко во второй раз в карьере (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Тарас Степаненко получил удаление в матче против Португалии.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не доиграл матч против сборной Португалии (2:1) – на 71-й минуте Тарас был удален за второе предупреждение.

Не оспаривая две желтые карточки, отметим, что арбитр Энтони Тейлор удаляет Степаненко второй раз в карьере. В матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт» Тейлор удалил украинца на 11-й минуте встречи, показав прямую красную карточку.

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А вот видео момента, после которого британец показал красную карточку Степаненко в матче с Португалией.

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Таким образом, Степаненко пропустит заключительный матч отбора Евро-2020, который сборная Украины сыграет в Сербии.

 

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола, Энтони Тейлор, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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