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Скандал вокруг матча Болгария - Англия: президент УЕФА сделал заявление

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Скандал вокруг матча Болгария - Англия: президент УЕФА сделал заявление
17:17 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александер Чеферин заявил, что УЕФА намерена бороться с любым проявлением расизма на футбольных стадионах.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул приверженность руководства европейского футбола борьбе с расизмом после вчерашнего скандала в матче Болгария - Англия.

"Не так давно были времена, когда футбольная семья думала, что бич расизма остался в далеком прошлом. Последние пару лет дали нам понять, что подобные представления были по меньшей мере заблуждением. Рост национализма по всему континенту дал толчок проявлениям недопустимого поведения, и некоторые решили, что футбольные трибуны - это то место, где можно выражать свои чудовищные взгляды.

Я знаю, что мы как руководящий орган едва ли возглавим рейтинги популярности. Однако некоторые мнения, высказанные в отношении подхода УЕФА к борьбе с расизмом, и близко не соответствовали действительности. УЕФА в тесном сотрудничестве с сетью FARE ("Футбол против расизма в Европе") ввел на своих матчах трехэтапный алгоритм действий для выявления и борьбы с расистским поведением.

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Санкции УЕФА являются одними из самых жестких в футболе для клубов и ассоциаций, болельщики которых проявляют расизм на наших матчах. Минимальная санкция - частичное закрытие стадиона. Это шаг, который будет стоить хозяевам как минимум сотен тысяч евро в виде недополученных доходов и оставит клеймо на их болельщиках.

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УЕФА - единственная футбольная организация, наказывающая игроков за проявление расизма десятиматчевой дисквалификацией. Это самое суровое наказание в футболе за подобное поведение. Поверьте, УЕФА решительно настроен делать все для искоренения этого порока из футбола. Мы не можем позволить себе довольствоваться достигнутым и обязаны постоянно действовать все решительнее.

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Футбольная семья в более широком смысле - от администраторов до игроков, тренеров и болельщиков - должна сотрудничать с властями и неправительственными организациями, чтобы вести войну с расистами и оттеснить их с их отвратительными взглядами на задворки общества. Футбольные ассоциации в одиночку эту проблему решить не в силах. Властям необходимо прикладывать больше усилий в этом направлении. Только совместная работа во имя чести и порядочности поможет нам добиться прогресса", - цитирует Чеферина сайт УЕФА.

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Расизм, Сборная Англии, УЕФА, Футбол, Сборная Болгарии, Новости футбола, Александер Чеферин.
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