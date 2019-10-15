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Президент ФИФА - о матче Северной и Южной Кореи в Пхеньяне

Президент ФИФА - о матче Северной и Южной Кореи в Пхеньяне
20:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джанни Инфантино прокомментировал поединок Северной и Южной Кореи, который прошел в Пхеньяне.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от посещения матча отборочного турнира ЧМ-2022 КНДР — Южная Корея (0:0) в Пхеньяне.

«Я впервые посетил Пхеньян и своими глазами увидел работу, которую здесь выполняют, чтобы приносить в жизнь людей счастье через футбол. В Корее живёт 25 миллионов человек, и футбол, безусловно, самый популярный вид спорта.

Я с нетерпением ждал возможности увидеть полный стадион на таком историческом матче, но был разочарован, увидев, что болельщиков на трибунах нет.

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Мы были удивлены этим и некоторыми проблемами, связанными с трансляцией матча, проблемами с визами и доступом для иностранных журналистов. Для нас свобода прессы и свобода слова имеют первостепенное значение, но с другой стороны, было бы наивно думать, что мы можем изменить мир за одну минуту.

Историческое событие: Северная и Южная Корея сыграли матч в Пхеньяне (Фото)

Мы будем поднимать эти вопросы с местными ассоциациями и будем настаивать на том, чтобы футбол оказывал положительное влияние на КНДР и другие страны по всему миру», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

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Северная Корея, Южная Корея, ФИФА, Футбол, Джанни Инфантино, Новости футбола.
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