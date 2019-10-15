Интер выступил с заявлением относительно травмы Алексиса Санчеса

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Чили и миланского Интера Алексис Санчес получил серьезную травму.

Миланский «Интер» выпустил заявление относительно состояния полузащитника Алексиса Санчеса, который получил травму в товарищеском матче сборной Чили.

«Сегодня утром Алексис Санчес прошел медицинские тесты в институте «Уманитас» в Розано, - говорится в заявлении. - Обследование показало вывих сустава в районе голеностопа левой ноги, который привел к повреждению связок. В среду игрок встретится с профессором Рамоном Кугатом в Барселоне, где они они должны будут решить, необходимо ли хирургическое вмешательство».

Даже если 30-летний чилиец избежит хирургического вмешательства, то все равно пропустит около трех месяцев, сообщает Manchester Evening News. На футбольное поле Санчес вернется уже после Нового года.

Добавим, что этот сезон Санчес тоже начинал травмированным, повредив заднюю поверхность бедра на заключительном для сборной Чили матче на Кубке Америки.