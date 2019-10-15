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Интер выступил с заявлением относительно травмы Алексиса Санчеса

Интер выступил с заявлением относительно травмы Алексиса Санчеса
19:30 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Чили и миланского Интера Алексис Санчес получил серьезную травму.

Миланский «Интер» выпустил заявление относительно состояния полузащитника Алексиса Санчеса, который получил травму в товарищеском матче сборной Чили.

«Сегодня утром Алексис Санчес прошел медицинские тесты в институте «Уманитас» в Розано, - говорится в заявлении. - Обследование показало вывих сустава в районе голеностопа левой ноги, который привел к повреждению связок. В среду игрок встретится с профессором Рамоном Кугатом в Барселоне, где они они должны будут решить, необходимо ли хирургическое вмешательство».

Даже если 30-летний чилиец избежит хирургического вмешательства, то все равно пропустит около трех месяцев, сообщает Manchester Evening News. На футбольное поле Санчес вернется уже после Нового года.

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Добавим, что этот сезон Санчес тоже начинал травмированным, повредив заднюю поверхность бедра на заключительном для сборной Чили матче на Кубке Америки.

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ФК Интер (Милан), Алексис Санчес, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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