Барселона окончательно отказалась от трансфера Неймара: названа причина

Новости спорта:Бразильский форвард ПСЖ Неймар вероятнее всего не перейдет в каталонскую Барселону.

Барселона готова отказаться от приобретения Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб доволен прогрессом Анссумане Фати. Если бы Неймар пополнил состав Барселоны, то это ограничило бы количество игровой практики 16-летнего футболиста.

Кроме того, Барселона хочет потратиться в перспективе на "девятку". В частности, Барселона ищет замену Луису Суареса.

В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за ПСЖ: на его счету четыре гола.

Ранее сообщалось, что Неймар выбыл из строя на месяц.