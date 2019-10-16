Модрич пропустит ближайшее Эль-Класико

Новости спорта:Лука Модрич пропустил центральный матч 10-го тура чемпионата Испании.

Стали известны подробности травмы полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича, которую тот получил в расположении сборной Хорватии.

Как сообщает Marca, у 34-летнего футболиста было выявлено мышечное повреждение, из-за которого он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Ожидается, что хавбек пропустит встречи с "Мальоркой" в испанской Примере и с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. Также Лука не появится на поле в матче чемпионата с "Барселоной".

Матч "Барселона" — "Реал" в 10-м туре Примеры состоится 26 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. После восьми туров "сливочные" возглавляют турнирную таблицу первенства с 18 очками в активе, опережая сине-гранатовых на два очка.