Защитник Ливерпуля попал в книгу рекордов Гиннесса

Футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов "Эвертона" Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Фото можно посмотреть в "твиттере" книги рекордов Гиннесса.

We recently sat down with @LFC and @England right-back @trentaa98 to reflect on the record-breaking season that got him a spot in #GWR2020

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 15, 2019