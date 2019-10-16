Скачать
Среда, 16.10.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)
Модрич пропустит ближайшее Эль-Класико
Модрич пропустит ближайшее Эль-Класико
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал I Всемирных пляжных игр
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал I Всемирных пляжных игр
Украинские борцы завоевали 2 "бронзы" на Всемирных пляжных играх (Фото)
Украинские борцы завоевали 2 "бронзы" на Всемирных пляжных играх (Фото)

Защитник Ливерпуля попал в книгу рекордов Гиннесса

Защитник Ливерпуля попал в книгу рекордов Гиннесса
11:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.

Футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов "Эвертона" Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Фото можно посмотреть в "твиттере" книги рекордов Гиннесса.

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)

"Для меня это большая честь. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Конечно, партнёры должны забивать голы, потому что футбол — командная игра, а без этого подобный рекорд был бы невозможен", — сказал футболист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, ФК Ливерпуль, Книга рекордов Гиннеса, Трент Александер-Арнольд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
02 "Это безумие": Хирн - о возможном бое Хэйни против Ломаченко
03 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
04 В УЕФА открыли дело по скандальному матчу Болгария - Англия
05 Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь