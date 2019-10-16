Защитник Ливерпуля попал в книгу рекордов Гиннесса

Новости спорта:Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.

Футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов "Эвертона" Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Фото можно посмотреть в "твиттере" книги рекордов Гиннесса.

We recently sat down with @LFC and @England right-back @trentaa98 to reflect on the record-breaking season that got him a spot in #GWR2020 — GuinnessWorldRecords (@GWR) October 15, 2019

"Для меня это большая честь. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Конечно, партнёры должны забивать голы, потому что футбол — командная игра, а без этого подобный рекорд был бы невозможен", — сказал футболист.