Космическая сумма: Реал готовится купить главного лидера Челси

Мадридский "Реал" сделает ставку на зимнюю покупку Нголо Канте. Об этом сообщает El Desmarque.
Президент клуба готов серьезно вложиться в покупку данного футболиста. Источник сообщает, что "сливочные" заплатят 86 миллионов евро, а также отдадут лондонцам Хамеса Родригеса.
Совсем недавно была информация, что в трансфере Канте также заинтересован "Ювентус". Именно поэтому "Реал" готовит такое солидное предложение.
Ранее была информация, что "Реал" также рассматривает возможность покупки игрока "Вест Хэма".