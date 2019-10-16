Космическая сумма: Реал готовится купить главного лидера Челси

Новости спорта:Французский хавбек Нголо Канте может пополнить ряды мадридского Реала.

Мадридский "Реал" сделает ставку на зимнюю покупку Нголо Канте. Об этом сообщает El Desmarque.

Президент клуба готов серьезно вложиться в покупку данного футболиста. Источник сообщает, что "сливочные" заплатят 86 миллионов евро, а также отдадут лондонцам Хамеса Родригеса.

Совсем недавно была информация, что в трансфере Канте также заинтересован "Ювентус". Именно поэтому "Реал" готовит такое солидное предложение.

Ранее была информация, что "Реал" также рассматривает возможность покупки игрока "Вест Хэма".