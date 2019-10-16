Фантастический гол головой со своей половины поля из чемпионата Англии (Видео)

Новости спорта:Футболист Басфорд Юнайтед отличился фантастическим голом в ворота Юнайтед оф Манчестер.

В поединке английской региональной лиги между Юнайтед оф Манчестер и Басфорд Юнайтед произошел невероятный эпизод.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half. Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

После диагональной передачи хозяев поля защитник гостевой команды Стефан Галински отлично сыграл головой на опережение и отправил мяч в ворота. Получился чудо гол.

Стоит отметить, что команда Галински победила со счетом 3:1. Сам защитник получил невероятную популярность, ведь про него написали английские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду является рекордсменом по голам головой в Лиге чемпионов.