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Фантастический гол головой со своей половины поля из чемпионата Англии (Видео)

Фантастический гол головой со своей половины поля из чемпионата Англии (Видео)
23:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист Басфорд Юнайтед отличился фантастическим голом в ворота Юнайтед оф Манчестер.

В поединке английской региональной лиги между Юнайтед оф Манчестер и Басфорд Юнайтед произошел невероятный эпизод.

 

После диагональной передачи хозяев поля защитник гостевой команды Стефан Галински отлично сыграл головой на опережение и отправил мяч в ворота. Получился чудо гол.

Стоит отметить, что команда Галински победила со счетом 3:1. Сам защитник получил невероятную популярность, ведь про него написали английские СМИ.

Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду является рекордсменом по голам головой в Лиге чемпионов.

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Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Стефан Галински, ФК Басфорд Юнайтед, ФК Юнайтед оф Манчестер.
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