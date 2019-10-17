Лидер Реала рискует пропустить Эль-Класико

Новости спорта:Гарет Бэйл может не сыграть в матче с Барселоной из-за травмы.

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл может не сыграть в матче с Барселоной из-за травмы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, валлиец точно не примет участие в матче против Мальорки. Его не будет и во встрече группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая.

Стоит отметить, что Гарет получил травму в товарищеском матче с Хорватией. Тогда же травмировался и его одноклубник Лука Модрич.

Из-за беспорядков в Каталонии эта встреча может быть перенесена в другой город или на более поздний срок.