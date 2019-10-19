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Ювентус намерен продлить контракты с ключевыми футболистами

Ювентус намерен продлить контракты с ключевыми футболистами
09:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Итальянцы продолжают попытки удержания ведущих игроков.

Ювентус близок к тому, чтобы переподписать новые соглашения с полузащитником Пауло Дибало и форвардом Гонсало Игуаином. Об этом сообщает sportmediaset.it.

Действующий контракт Игуаина рассчитан до лета 2021 года. Рассматривается также вариант продления договора еще на один сезон. 31-летний аргентинец в нынешнем сезоне сыграл в футболке Юве 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Что касаемо Пауло, то стороны обсуждают новое соглашение, которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24. В этом сезоне на счету игрока восемь матчей и один забитый мяч.

Недавно стало известно, что Старая синьора попытается удержать в команде полузащитников Хуана Куадрадо и Блеза Матюиди.

Сейчас Ювентус лидирует в чемпионате Италии, опережая Интер на одно очко. Сегодня бьянконери сыграют на выезде против Болоньи.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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