Атлетико потерял основного форварда накануне матча Лиги чемпионов

В матче девятого тура чемпионата Испании против Валенсии Атлетико не только потерял два очка, не удержав победу, но и рискует остаться без Жоау Фелиша.
"Поначалу повреждение Фелиша не показалось мне серьезным, – цитирует тренера Атлетико Диего Симеоне Mundo Deportivo. – Однако врачи сказали, что его правая лодыжка нуждается в обследовании.
Полную информацию мы получим в течение нескольких часов. Надеюсь, процесс восстановления не займет много времени".
Следующий матч Атлетико проведет против Байера в Лиге чемпионов во вторник, 22 октября.