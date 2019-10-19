Атлетико потерял основного форварда накануне матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Португальский нападающий Жоау Фелиш получил травму в поединке чемпионата Испании против Валенсии.

В матче девятого тура чемпионата Испании против Валенсии Атлетико не только потерял два очка, не удержав победу, но и рискует остаться без Жоау Фелиша.

"Поначалу повреждение Фелиша не показалось мне серьезным, – цитирует тренера Атлетико Диего Симеоне Mundo Deportivo. – Однако врачи сказали, что его правая лодыжка нуждается в обследовании.

Полную информацию мы получим в течение нескольких часов. Надеюсь, процесс восстановления не займет много времени".

Следующий матч Атлетико проведет против Байера в Лиге чемпионов во вторник, 22 октября.