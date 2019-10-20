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Шаран: Следующая неделя будет очень сложная

Шаран: Следующая неделя будет очень сложная
10:53 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Шаран рассказал, что думает о предстоящей недели для ФК Александрия.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал предстоящие матчи в УПЛ и Лиге Европы.

«Впереди очень сложный период. Три матча за неделю с «Динамо», «Сент-Этьеном» и «Шахтером». Будет очень сложно. Пока непосредственно готовились к «Динамо», изучали их.

Обычная подготовка, ничего нового мы не придумываем.

Физическое и психологическое состояние на хорошем уровне. Мы победили в прошлом туре, у нас есть очковый гандикап в турнирной таблице, чтобы увереннее себя чувствовать в матче с «Динамо».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Александрия, УПЛ, Сент-Эттьен.
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