Шаран: Следующая неделя будет очень сложная

Новости спорта:Владимир Шаран рассказал, что думает о предстоящей недели для ФК Александрия.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал предстоящие матчи в УПЛ и Лиге Европы.

«Впереди очень сложный период. Три матча за неделю с «Динамо», «Сент-Этьеном» и «Шахтером». Будет очень сложно. Пока непосредственно готовились к «Динамо», изучали их.

Обычная подготовка, ничего нового мы не придумываем.

Физическое и психологическое состояние на хорошем уровне. Мы победили в прошлом туре, у нас есть очковый гандикап в турнирной таблице, чтобы увереннее себя чувствовать в матче с «Динамо».

С киевлянами игра состоится 20-го октября в 17:00.