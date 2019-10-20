Легенда Ливерпуля назвал причину, которая помешает МЮ обыграть подопечных Клоппа

Новости спорта:Робби Фаулер считает, что МЮ выйдет на игру не в лучшем психологическом настроении.

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался в преддверии матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» выйдет на матч, зная, что они уступают «Ливерпулю». Сульшер знает это, его игроки знают это.

Будучи профессионалом, вы просто понимаете, когда соперник качественнее и сильнее вас. Не говорю, что «Ливерпуль» стопроцентно победит, но тем не менее.

Вот в чем дело. Когда я был в «Ливерпуле», мы никогда не чувствовали себя хуже кого-либо. «МЮ» выиграл все, а мы – очень мало, но когда играли с ними, всегда чувствовали, что у нас есть такая же хорошая команда, как у них, что можем победить их.

Теперь люди могут делать свои собственные предположения на этот счет. Они скажут, если мы были так хороши, почему бы «Ливерпуль» не смог выиграть больше. В этом есть смысл. Но у нас была вера.

Не думаю, что нынешний «МЮ» может иметь такую непоколебимую уверенность. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что они проиграют, отнюдь нет.

Думаю, что Сульшер не может просто ждать, что его команда выйдет на матч с «Ливерпулем» и будет переигрывать их. Ему придется разработать умный тактический план, чтобы попытаться как-то бороться с сильными сторонами «Ливерпуля», чтобы у них появились шансы», – сказал Фаулер.

44-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля» и выступал за клуб в период с 1992 по 2001 год, а также с 2006 по 2007 год, приняв участие в 369 матчах и забив 183 мяча.