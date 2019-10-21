Реал потерял двух ключевых футболистов перед игрой с Галатасараем

Новости спорта:Мадридский Реал не досчитался нескольких ключевых футболистов накануне поединка Лиги чемпионов против турецкого Галатасарая.

Нападающий Гарет Бэйл и полузащитник Лука Модрич не помогут Реалу в матче против Галатасарая в Лиге чемпионов, сообщает издание AS.

Игроки "сливочных" восстанавливаются после травм и не попали в заявку команды на поединок. Также в лазарете команды продолжают находиться Начо Фернандес, Лукас Васкес и Марко Асенсио.

Полностью заявка Реала выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско.

Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Браим, Винисиус, Родриго.

Матч Галатасарай – Реал в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 22 октября.