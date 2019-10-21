Роналду перед Локомотивом: Игра Ювентуса изменилась к лучшему

Новости спорта:Португалец ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопросы представителей средств массовой информации накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".

- Команда уверена в себе, - цитирует португальца uefa.com.

- Теперь мы гораздо больше контролируем мяч. Игра команды изменилась к лучшему, и мы прибавляем от недели к неделе. Каждый год - это испытание, и мы постараемся победить во всех турнирах. Командные награды - самые ценные, а никак не индивидуальные. Личные награды приходят как следствие того, что все здорово получается у команды в целом. В этом сезоне мы демонстрируем более атакующий футбол. Мы играем по новой схеме, которая мне нравится. Я доволен командой. Я уже преодолел отметку в 700 голов. Это здорово, но для меня на первом месте стоят интересы команды. Хочу помочь команде голами и передачами, чтобы та выигрывала трофеи.

Не думаю, что без меня команда играет иначе. У каждого своя роль в коллективе. Поэтому мы и команда.