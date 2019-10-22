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Официально: Дженоа отправила в отставку главного тренера

Официально: Дженоа отправила в отставку главного тренера
15:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Аурелио Андреаццоли покинул пост наставника Дженоа.

Главный тренер Дженоа Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку, сообщил официальный сайт Дженоа.

"Крикетно-футбольный клуб Дженоа сообщает об освобождении тренера Аурелио Андреаццоли от его обязанностей. В ближайшие несколько часов будут объявлены новости о техническом персонале", — гласит заявление "грифонов".

Дженоа в стартовых восьми турах чемпионата Италии добыл лишь одну победу. С пятью очками команда занимает предпоследнее место в чемпионате, опережая только земляков из Сампдории.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, наиболее вероятным кандидатом на замену Андреаццоли является бывший тренер юношеской команды ПСЖ Тиаго Мотта.

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ФК ПСЖ, ФК Дженоа, Футбол, Чемпионат Италии, Тиаго Мотта, Новости футбола.
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