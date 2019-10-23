Андрей Шевченко вошел в престижный рейтинг

Новости спорта:Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов XXI века.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список топ-20 лучших футболистов XXI века.

Согласно информации английского сайта The Independent, которое составило рейтинг ста лучших игроков, украинец занял девятнадцатую позицию.

Стоит отметить, что формировали рейтинг десять самых влиятельных журналистов издания.

В этом веке украинец выступа за Милан, в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и получал Золотой мяч, Челси и киевское Динамо, а также за сборную Украины. В составе национальной команды Шевченко играл на ЧМ-2006, где дошел до четвертьфинала.

Согласно рейтингу, лучшим является Лионель Месси, всю карьеру играющий за испанскую Барселону. На второе место эксперты поставили Криштиану Роналду, а вот третье место они отдали испанцу Хави. Четвертое и пятое место заняли также экс-игроки Барселоны Роналдиньо и Андрес Иньеста.

Стоит отметить, что самый дорогой футболист в истории Неймар, расположился следом за Андреем Шевченко и занял 20-е место.

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Хави

4. Роналдиньо

5. Андрес Иньеста

6. Роналдо

7. Тьерри Анри

8. Зинедин Зидан

9. Кака

10. Фабио Каннаваро

11. Андреа Пирло

12. Серхио Рамос

13. Джанлуиджи Буффон

14. Филипп Лам

15. Луиш Фигу

16. Луис Суарес

17. Серджи Бускетс

18. Стивен Джеррард

19. Андрей Шевченко

20. Неймар

Хочется напомнить, что недавно Шевченко сумел повторить рекорд Олега Блохина у руля сборной Украины.