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Журналист задал Лэмпарду необычный вопрос (Видео)

Журналист задал Лэмпарду необычный вопрос (Видео)
15:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Один из голландских журналистов спросил Фрэнка Лэмпарда, почему тот так сильно боится "Аякс".

Во время пресс-конференции главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом" произошёл забавный эпизод. Один из голландских журналистов спросил англичанина, почему тот так сильно боится "Аякс". Лэмпард растерялся и улыбнулся, спросив, почему журналист пришёл к такому мнению.

"Вы даже выглядите испуганно!" — сказал представитель СМИ. "У меня просто такое выражение лица", — ответил, смеясь, Лэмпард.

Видео можно посмотреть в "твиттере" The Sun.

Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)

"Аякс" возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 6 очков. "Челси" с 3 очками занимает третье место в группе. Столько же очков у "Валенсии", "Лилль" пока остаётся без набранных баллов, потерпев два поражения подряд.

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ФК Аякс, ФК Челси, Видео, Фрэнк Лэмпард.
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