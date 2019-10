Журналист задал Лэмпарду необычный вопрос (Видео)

Во время пресс-конференции главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом" произошёл забавный эпизод. Один из голландских журналистов спросил англичанина, почему тот так сильно боится "Аякс". Лэмпард растерялся и улыбнулся, спросив, почему журналист пришёл к такому мнению.

"Вы даже выглядите испуганно!" — сказал представитель СМИ. "У меня просто такое выражение лица", — ответил, смеясь, Лэмпард.

Видео можно посмотреть в "твиттере" The Sun.

Frank Lampard has a hilarious exchange with a Dutch reporter asking him why he's scared of Ajax pic.twitter.com/jIaHyxPD1s

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 23, 2019