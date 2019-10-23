Динамо провело тренировку перед домашним матчем с Копенгагеном (Фото)

Новости спорта:Динамо провело заключительную тренировку перед игрой с Копенгагеном.

Сегодня, 23 октября, после предматчевой пресс-конференции с участием главного тренера Динамо Алексея Михайличенко и полузащитника Виктора Цыганкова киевский клуб провел тренировку на своей тренировочной базе.

Традиционно, первые минуты занятия были открыты для журналистов. Футболисты вышли на поле с хорошим настроем и желанием. Комфортные 13 градусов тепла обеспечили отличную трудоспособность игроков.

С общей группой киевлян тренировался Мохаммед Кадири. Еще вчера приступил к тренировкам с командой Миккель Дуелунд, однако датчанин пропустил сегодняшнее занятие и к завтрашней игре не готовится. Из вратарей к игре с Копенгагеном готовились Георгий Бущан и Владислав Кучерук.

В лазарете Сине-белых находятся Никита Бурда, Денис Бойко, Тамаш Кадар.

Матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Копенгаген начнется 24 октября в 22:00 по киевское времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.