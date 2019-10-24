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Месси повторил уникальное достижение Роналду и Рауля

Месси повторил уникальное достижение Роналду и Рауля
08:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Славия стала 33 соперником Лионеля Месси в Лиге чемпионов, в чьих воротах он расписался.

Нападающий Барселоны Лионель Месси установил еще одно достижение в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура группового этапа ЛЧ против Славии аргентинец отметился голом. Пражский клуб стал 33-м соперником Месси в Лиге чемпионов, в чьи ворота он забивал.

По этому показателю аргентинец догнал форварда Ювентуса Криштиану Роналду и экс-нападающего Реала Рауля, которые также отметились в воротах 33 разных команд самого престижного европейского турнира.

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Ранее сообщалось, что Месси стал первым в истории Лиги чемпионов, кто забил в 15 сезонах турнира подряд.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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