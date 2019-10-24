Месси повторил уникальное достижение Роналду и Рауля

Нападающий Барселоны Лионель Месси установил еще одно достижение в Лиге чемпионов.
В матче 3-го тура группового этапа ЛЧ против Славии аргентинец отметился голом. Пражский клуб стал 33-м соперником Месси в Лиге чемпионов, в чьи ворота он забивал.
По этому показателю аргентинец догнал форварда Ювентуса Криштиану Роналду и экс-нападающего Реала Рауля, которые также отметились в воротах 33 разных команд самого престижного европейского турнира.
Ранее сообщалось, что Месси стал первым в истории Лиги чемпионов, кто забил в 15 сезонах турнира подряд.