Месси повторил уникальное достижение Роналду и Рауля

Новости спорта:Славия стала 33 соперником Лионеля Месси в Лиге чемпионов, в чьих воротах он расписался.

Нападающий Барселоны Лионель Месси установил еще одно достижение в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура группового этапа ЛЧ против Славии аргентинец отметился голом. Пражский клуб стал 33-м соперником Месси в Лиге чемпионов, в чьи ворота он забивал.

По этому показателю аргентинец догнал форварда Ювентуса Криштиану Роналду и экс-нападающего Реала Рауля, которые также отметились в воротах 33 разных команд самого престижного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым в истории Лиги чемпионов, кто забил в 15 сезонах турнира подряд.