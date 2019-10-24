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Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген

Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
10:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Динамо сыграет с Копенгагеном в рамках группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо примет Копенгаген в четверг, 24-го октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы в Киеве на НСК Олимпийский.

Динамо в первом туре победило на своем поле Мальме 1:0, после чего сыграло в гостях по нулям с Лугано. Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над Лугано 1:0, а затем разошлись в Швеции миром с Мальме 1:1. В итоге Динамо и Копенгаген лидируют в группе, имея по 4 набранных очка.

Напомним, во вторник донецкий Шахтер провел свой матч 3-го тура групового этапа Лиги чемпионов. В матче против загребского Динамо горняки проигрывали по ходу встречи, но сумели выбороть ничью, благодаря точному удару Додо.

По мнению аналитиков, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у хозяев поля. Так, букмекеры из William Hill на хозяев поля установили коэффициент 1.85, а на гостей - 4.50. Ничью здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Динамо - 1.90, победа Копенгагена - 4.33, ничья - 3.40.

Отметим, сегодня, 24 октября свой матч проведет еще один украинский клуб. Александрия на выезде сыграет против французского Сент-Этьена. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола.
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