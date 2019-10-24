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Динамо - Копенгаген: где и когда смотреть матч Лиги Европы

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Динамо - Копенгаген: где и когда смотреть матч Лиги Европы
14:08 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Где посмотреть матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА Динамо Киев - Копенгаген.

В четверг, 24 октября, киевское Динамо в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы встретиться с Копенгагеном. Поединок пройдет в Киеве.

Динамо - Копенгаген

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Главный арбитр - Халил Мелер.

Динамо и Копенгаген являются на данный момент лидерами группы В и в очном противостоянии должны определить, кто же возглавит турнирку единолично. 

Копенгаген в первом туре минимально обыграл Лугано (1:0), а во втором разошелся миром с Мальме (1:1). Динамо в свою очередь в первом туре выиграло у Мальме (1:0), а во втором не смогли победить Лугано, матч завершился вничью (0:0). 

Турнирная таблица Группа В:

Оба клуба подходят к поединку не в самых оптимальных составах. Так у киевлян сыграть не смогут в отчетном мачте Денис Бойко, Никита Бурда, Дуэлунд и Тамаш Кадар. У Копенгагена в свою очередь пропустят игру Андерсен, Бойлисен, Винд, Мудражия, Ндойе и Хольсе. 

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Букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии киевскому клубу. Так средние коэффициенты на победу Динамо - 1.90, ничья - 3.40, победа Копенгагена - 4.40.

Динамо сейчас набрало неплохую форму и имеет серию из семи матчей без поражений, из которых лишь один это ничья, все остальные - победы, причем "сухие" победы. Динамовцы не пропускали ни в одном из семи последних официальных матчей.

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Копенгаген не может похвастаться такой надежной игрой своей обороны. Датчане пропускаю практически в каждом матче, а зачастую даже и не раз, и не два раза за игру. 

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Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Динамо - Копенгаген 1:0

Посмотреть поединок Динамо и Копенгагена в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 2. Кроме того, следить за ходом поединка можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет онлайн-трансляцию этого матча. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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