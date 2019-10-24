Барселона определилась с кандидатом на должность спортивного директора

Новости спорта:Руководство Барселоны определило главного претендента на вакантную должность спортивного директора.

56-летний специалист вскоре может сменить клуб, утверждает RAC1.

Боссы Барселоны уже контактировали с Алемани и тот готов присоединиться к структуре "блаугранас". На пути трудоустройству спортдиром может стать контракт функционера с Валенсией.

В сентябре Алемани готов был уйти из левантийского клуба вместе с главным тренером Марселино Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренера из-за вмешательства владельца в процесс комплектации команды. Однако, решил остаться. Соглашением с "летучими мышами" предусмотрен пункт, по которому Матеу Алемани не может работать в другом клубе Ла Лиги. В данный момент он пытается избавиться от этого обязательства.

Ожидается, что Алемани в должности спортдира Барсы получит широкие полномочия. Он будет заниматься кадровыми вопросами и сможет самостоятельно вести переговоры.