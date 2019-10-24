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Президент Ювентуса намерен увеличить капитал клуба на € 300 млн

Президент Ювентуса намерен увеличить капитал клуба на € 300 млн
17:54 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Андреа Аньелли видит туринский Ювентус одним из лучших клубов планеты.

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли считает, что быть лучшим в Италии уже недостаточно для его клуба. Аньелли выступил на ежегодном собрании акционеров "Ювентуса".

"Сегодня мы просим вас, акционеров, утвердить увеличение капитала на 300 миллионов евро для плана развития клуба на 2019/2024 годы, - заявил Аньелли. - Эти цифры кажутся огромными по сравнению с итальянской реальностью, но наша точка отсчета - великие европейские клубы.

Мы можем утверждать, что "Ювентус" является крупнейшим клубом итальянского футбола, но он также и один из крупнейших клубов в Европе.

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Мы должны гордиться нашим развитием и темпами роста, но мы должны идти в ногу с остальными. Наш рост подтверждается нашим рейтингом УЕФА: в настоящее время мы на пятом месте, но у нас есть разумные основания рассчитывать, что мы финишируем четвертыми".

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Андреа Аньелли, Новости футбола.
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