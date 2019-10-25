Гвоздик впервые прокомментировал поражение от Бетербиева

Новости спорта:Александр Гвоздик высказался о своем поражении Артуру Бетербиеву.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые дал публичный комментарий после поражения Артуру Бетербиеву.

Украинец сказал о важности сделать правильные выводы из этого поединка, поздравил соперника с победой и пообещал вернуться еще сильнее.

"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное - сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!", - написал Гвоздик в Instagram.

Ранее Артур Бетербиев назвал честью поединок против Гвоздика.

Напомним, Гвоздик досрочно проиграл объединительный бой Артуру Бетербиеву.