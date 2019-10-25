Скачать
Пятница, 25.10.2019
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Два украинца в сборной недели Лиги Европы
Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Саутгемптон - Лестер: прогноз и где смотреть матч АПЛ

Смотрите фото (4)
Саутгемптон - Лестер: прогноз и где смотреть матч АПЛ
14:36 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из лидеров текущего сезона чемпионата Англии Лестер сыграет против Саутгемптона в 10-м туре АПЛ.

Сегодня, 25 октября, поединком Саутгемптона против Лестера будет открыта программа 10-го тура чемпионата Англии по футболу среди команда Премьер лиги.

Саутгемптон - Лестер

Стадион: Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр - Андре Марринер.

Лестер Сити под руководством Брендана Роджерса здорово стартовал в текущем сезоне АПЛ и не сбавляет обороты вот уже девять туров. Команда уверенно закрепилась на третьей позиции в турнирной таблице, оставив позади такие гранды как Челси, Арсенал и Тоттенхэм. Вероятность того, что Лестер финиширует на этой же позиции, где находится сейчас, конечно же, не велика, но и в чемпионский их сезон мало кто верил, что они станут чемпионами. 

В общем, в отчетном туре Лестеру предстоит сыграть выездной поединок против довольно сложного соперника, который сейчас находится на 17-й позиции в турнирной таблице. Почему соперник сложный, если он находится на 17-й позиции? Ну, простых соперников в АПЛ попросту нет, а еще потому что это Саутгемптон, очень крепкая и сильная команда, которая переживает легкий кризис, но никогда не отдаст очки сопернику так просто.

Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)

Саутгемптон очень непростой соперник для Лестера, особенно на своем поле. Это можно увидеть даже просто взглянув на последние игры этих команд на поле "святых". 

Последние 5 матчей на Саутгемптона против Лестера на "Сент-Мэри":

Саутгемптон - Лестер 1:2

Саутгемптон - Лестер 1:4

Саутгемптон - Лестер 3:0

Саутгемптон - Лестер 2:2 

Саутгемптон - Лестер 2:0

Как видим, две победы Лестера против двух побед Саутгемптона и одна ничья. "Святые" на родном стадионе играют с максимальной самоотдачей, поэтому легкой прогулкой этот матч не станет для "лисиц". К тому же Лестер это более домашняя команда. Большую часть своих очков, а именно 13 из 17 "лисы" завоевали на своем стадионе. В гостях команда Роджерса набрала лишь 4 балла в 4 играх.

Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)

В прошлом туре Лестер на своем поле как раз обыграл Бернли с минимальным счетом 2:1. Голами в этом поединке отличились в составе Лестера Джейми Варди, который снова на ходу и забивает с изрядной регулярностью, и Юри Тилеманс.

Саутгемптон в минувшем туре встречался с Вулверхэмптоном в гостях и сыграл вничью 1:1. Очень неплохой результат, учитывая силу "волков". 

Два украинца в сборной недели Лиги Европы

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния гостей, но, стоит отметить, что не с большим преимуществом. А значит, нужно ожидать примерно равный поединок. Средние коэффициенты на матч: победа Саутгемптона - 3.10, ничья - 3.40, победа Лестера - 2.30.

В прямом эфире поединок Саутгемптон - Лестер покажет телеканал Сетанта Спортс. Начало трансляции в 21:55 по киевскому времени. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Саутгемптон, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Саутгемптон - Лестер, Саутгемптон - Лестер прогноз на матч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 Зинченко госпитализирован в Барселоне: названа причина
05 Гвоздик впервые прокомментировал поражение от Бетербиева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь