Саутгемптон - Лестер: прогноз и где смотреть матч АПЛ

Новости спорта:Один из лидеров текущего сезона чемпионата Англии Лестер сыграет против Саутгемптона в 10-м туре АПЛ.

Сегодня, 25 октября, поединком Саутгемптона против Лестера будет открыта программа 10-го тура чемпионата Англии по футболу среди команда Премьер лиги.

Саутгемптон - Лестер

Стадион: Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр - Андре Марринер.

Лестер Сити под руководством Брендана Роджерса здорово стартовал в текущем сезоне АПЛ и не сбавляет обороты вот уже девять туров. Команда уверенно закрепилась на третьей позиции в турнирной таблице, оставив позади такие гранды как Челси, Арсенал и Тоттенхэм. Вероятность того, что Лестер финиширует на этой же позиции, где находится сейчас, конечно же, не велика, но и в чемпионский их сезон мало кто верил, что они станут чемпионами.

В общем, в отчетном туре Лестеру предстоит сыграть выездной поединок против довольно сложного соперника, который сейчас находится на 17-й позиции в турнирной таблице. Почему соперник сложный, если он находится на 17-й позиции? Ну, простых соперников в АПЛ попросту нет, а еще потому что это Саутгемптон, очень крепкая и сильная команда, которая переживает легкий кризис, но никогда не отдаст очки сопернику так просто.

Саутгемптон очень непростой соперник для Лестера, особенно на своем поле. Это можно увидеть даже просто взглянув на последние игры этих команд на поле "святых".

Последние 5 матчей на Саутгемптона против Лестера на "Сент-Мэри":

Саутгемптон - Лестер 1:2

Саутгемптон - Лестер 1:4

Саутгемптон - Лестер 3:0

Саутгемптон - Лестер 2:2

Саутгемптон - Лестер 2:0

Как видим, две победы Лестера против двух побед Саутгемптона и одна ничья. "Святые" на родном стадионе играют с максимальной самоотдачей, поэтому легкой прогулкой этот матч не станет для "лисиц". К тому же Лестер это более домашняя команда. Большую часть своих очков, а именно 13 из 17 "лисы" завоевали на своем стадионе. В гостях команда Роджерса набрала лишь 4 балла в 4 играх.

В прошлом туре Лестер на своем поле как раз обыграл Бернли с минимальным счетом 2:1. Голами в этом поединке отличились в составе Лестера Джейми Варди, который снова на ходу и забивает с изрядной регулярностью, и Юри Тилеманс.

Саутгемптон в минувшем туре встречался с Вулверхэмптоном в гостях и сыграл вничью 1:1. Очень неплохой результат, учитывая силу "волков".

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния гостей, но, стоит отметить, что не с большим преимуществом. А значит, нужно ожидать примерно равный поединок. Средние коэффициенты на матч: победа Саутгемптона - 3.10, ничья - 3.40, победа Лестера - 2.30.

В прямом эфире поединок Саутгемптон - Лестер покажет телеканал Сетанта Спортс. Начало трансляции в 21:55 по киевскому времени.