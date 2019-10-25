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Шальке - Боруссия Д: анонс центрального матча 9-го тура Бундеслиги

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Шальке - Боруссия Д: анонс центрального матча 9-го тура Бундеслиги
15:22 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию небольшой анонс центрального поединка девятого тура чемпионата Германии по футболу Шальке - Боруссия Д.

В субботу, 26 октября, в рамках девятого тура Бундеслиги состоится "Рурское дерби" - Шальке сыграет против дортмундской Боруссии. Игра пройдет в Гельзенкирхене.

Шальке - Боруссия Д

Стадион: Фельтинс-Арена, Гельзенкирхен. Главный арбитр - Феликс Брых.

Плотность в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Германии по футболу такова, что поединок любых команд с первого по девятое места - это потенциальные матчи за первую позицию в таблице. Разрыв между первым и девятым местом в турнирке сейчас составляет всего лишь 2 очка. 

Боруссия Дортмунд после восьми туров имеет 15 очков в активе и располагается на четвертой строчке, в то время как Шальке с 14-ю идет на 7-й позиции. Победа позволит гельзенкирхенцам не только обойти "шмелей" в турнирке, но и теоретически попасть в тройку лидеров по итогам тура. 

Дортмундцы сыграли на неделе поединок Лиги чемпионов против миланского Интера в гостях, очень тяжелый матч, который они к слову и проиграли, поэтому рассчитывать, что команда Фавра находится в оптимальных кондициях не стоит наверное. Конечно восстановление игроки прошли и современные технологии творят чудеса, но Шальке будет свежее в этом матче, а значит и быстрее, и физически сильнее. И с этого можно сделать вывод, что если Боруссия не сделает результат в первом тайме, то выиграть им поединок будет очень, очень, очень сложно.

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Рурское дерби - это одно из самых старых дерби. За всю историю противостояний Шальке лидирует в этом противостоянии с 58 победами. Боруссия выиграла 50 матчей. Еще 38 встреч закончились ничейным исходом.

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История дерби началась 3 мая 1925 года, победой Шальке со счетом 4:2. Гельзенкирхенцы выиграли все 3 матча в период противостояний с 1925 по 1927 год.

Несмотря на успехи Шальке в Рурском дерби, включая тот факт, что они проиграли только 6 матчей с 1999 года, Боруссия имеет преимущество в противостоянии с 1997 года, выиграв трижды Бундеслигу, однажды Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок 1995 года, в то время как Шальке выиграл только Кубок УЕФА и трижды кубок Германии.

Последние пять матчей Шальке против Боруссии Д:

Боруссия Д - Шальке 2:4

Шальке - Боруссия Д 1:2

Шальке - Боруссия Д 2:0

Боруссия Д - Шальке 4:4

Шальке - Боруссия Д 1:1

Как видно из последних пяти матчей эти команды не любят нулевые ничьи, поэтому такого результата не стоит ожидать и в субботнем матчей. Голы будут, голов будет много. Как минимум не меньше трех.

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Букмекеры фаворитом считают гостей матча, хотя с небольшим очень перевесом. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Шальке - 3.05, ничья - 3.50, победа Боруссии Д - 2.30.

В минувшем туре Бундеслиги Боруссия Дортмунд встречалась с Боруссией Менхенгладбах и одержала минимальную победу со счетом 1:0. Шальке в свою очередь минувший тур провалил, уступив в гостях Хоффенхайму со счетом 2:0.

В прямом эфире на ТВ Рурское дерби покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 16:30 по киевскому времени.

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