ПСЖ пока не торопится продлевать контракт с Неймаром

Новости спорта:ПСЖ не уверенно, что хочет продлить контракт с Неймаром.

После тяжелого летнего трансферного окна для обеих сторон, ПСЖ решил предложить Неймару новый контракт.

Однако в данный момент руководство парижан "заморозило" переговоры с бразильцем, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Помимо желания игрока уйти летом, клуб беспокоит травматичность Неймара, а также, учитывая прогресс Мбаппе, отъезд бразильца из Парижа летом выглядит вполне возможным.

Текущий контракт Неймара истекает летом 2022 года. По итогам сезона бразилец не попал в тридцатку претендентов на Золотой мяч.