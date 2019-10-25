ПСЖ пока не торопится продлевать контракт с Неймаром

После тяжелого летнего трансферного окна для обеих сторон, ПСЖ решил предложить Неймару новый контракт.
Однако в данный момент руководство парижан "заморозило" переговоры с бразильцем, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.
Помимо желания игрока уйти летом, клуб беспокоит травматичность Неймара, а также, учитывая прогресс Мбаппе, отъезд бразильца из Парижа летом выглядит вполне возможным.
Текущий контракт Неймара истекает летом 2022 года. По итогам сезона бразилец не попал в тридцатку претендентов на Золотой мяч.