Сбил столб своим спорткаром: игрок Осасуны попал в серьезное ДТП (Фото)

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя своим Porsche, сообщает Marca.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg

— Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) October 25, 2019