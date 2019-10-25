Сбил столб своим спорткаром: игрок Осасуны попал в серьезное ДТП (Фото)

Новости спорта:Футболист Осасуны Рубен Гарсия попал в серьезное ДТП в Испании.

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя своим Porsche, сообщает Marca.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) October 25, 2019

Согласно информации источника, авария с участием 26-летнего хавбека случилась в четверг вечером, 24 октября, в Памплоне. Гарсия, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. Футболист травм не получил. Проведённые тесты на употребление алкоголя и наркотических веществ оказались отрицательными. Уже на следующий день полузащитник принимал участие в тренировке «Осасуны».

В текущем сезоне Гарсия принял участие в 7 матчах испанской Примеры. На его счету 1 забитый мяч.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 13-е место, набрав в 9 матчах 11 очков.