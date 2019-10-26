Волевая победа Олимпика над Днепром-1 (Обзор матча)

Новости спорта:Олимпик добыл трудовую победу в матче с Днепром-1 (3:2) в 12-м туре чемпионата Украины.

Первый мяч в игре забили подопечные Дмитрия Михайленко — на 4-й минуте отличился Когут. Спустя семь минут счет на табло сравнялся благодаря точному удару Ду Коуту.

На 68-й минуте Сафронов получил красную карточку и оставил Днепр-1 в меньшинстве. Хозяева достаточно быстро воспользовались численным преимуществом — Кравчук замкнул подачу со штрафного. Гости сумели восстановить статус-кво в ответной атаке — гол на счету Назаренко.

Однако команда Висенте Гомеса сумела добиться победы. Три очка Олимпику принес Вантух.

После сегодняшней победы Олимпик догнал Днепр-1 в чемпионате Украины по набранным очкам — у обеих команд теперь их по 11, однако днепряне опережают оппонентов по дополнительным показателям.

В следующем туре 3 ноября Олимпик на выезде сыграет против Колоса, а Днепр-1 в этот же день дома примет Зарю.