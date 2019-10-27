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Рома - Милан: анонс центрального матча 9-го тура Серии А

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Рома - Милан: анонс центрального матча 9-го тура Серии А
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс центрального матча 9-го тура итаьянской Серии А.

Сегодня, 27 октября, состоится очень интересный поединок в чемпионате Италии. Рома, которую возглавляет экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, примет Милан, который недавно сменил главного тренера.

Рома - Милан

Рим, 27 октября, 19:00, стадион: "Олимпико". Главный судья -  Даниэле Орсато.

Конечно, эти клубы сейчас не в лучшей своей форме. Милан последние годы, скорее всего, середняк, имеющий уважение за былую славу, но этот матч все равно будет очень интересным и равным.

Паулу Фонсека столкнулся с огромными трудностями в первые месяцы работы в римском коллективе. Видимо, за три года работы в донецком клубе он привык играть с позиции силы, а в Серии А разрыв между аутсайдерами и грандами все же меньший, нежели в УПЛ. Тут слабые команды защиту ставят более умело, лучше реализовывают контратаки и играют на стандартах. 

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Наверное, никто и не ждал, что португалец сразу поведет Рому к чемпионству, но пока что все очень блекло, неуверенно. Клуб терял очки с явными неудачниками этого сезона, не сумев обыграть Дженоа и Сампдорию.

Не очень успешно Рома играет и с сильными представителями высшего итальянского дивизиона. Во 2-м туре Лацио полностью переиграл своих оппонентов, чего только стоит статистика ударов в створ - 13:5, но тогда фарт был на стороне "волков", они сумели отстоять ничью. С Аталантой фарта не было, соперник Шахтера уверенно одолел подопечных Фонсеки. 

Милан начал сезон очень плохо, но многие считают, что отставка Джампаоло была поспешной. Стефано Пиоли не сумел успешно дебютировать на посту наставника "россо-нери", его игроки упустили победу над Лечче в компенсированное время.

Думаю, он сегодня попытается максимально настроить игроков на победу, ведь фанаты не слишком довольны выбором именно этого специалиста. Стефано в сезоне 2016/2017 возглавлял Интер, поэтому лишь успешные результаты позволят завоевать сердца фантов.

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Римляне последние четыре матча сыграли в ничью, Милан раз выиграл, раз проиграл и дважды сыграл в ничью. Букмекеры считают фаворитом Рому, на неё коэффициент - 2,2. Ничья - 3,5; а вот победа Милана оценивается в 3,4.

В прямом эфире на ТБ этот матч можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2, начало в 19:00 по киевскому времени.

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ФК Рома, ФК Милан, Серия А, Чемпионат Италии, Пауло Фонсека, Рома - Милан, Стефано Пьюли.
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