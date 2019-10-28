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Скандал в сборной Египта: Капитан отказался отдать повязку Салаху

Скандал в сборной Египта: Капитан отказался отдать повязку Салаху
19:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Между лидером команды и федерацией назревает скандал.

Капитан сборной Египта Ахмед Фатхи отклонил просьбу федерации футбола Египта отдать повязку лидеру команды Мохаммеду Салаху. Об этом сообщил агент Ахмеда в интервью ON Sport.

"Моего клиента действительно попросили отдать повязку Салаху. Фатхи удивился этой просьбе и ответил отказом.

Думаю, он уйдет из сборной, если его лишат капитанства. Да и Салах и сам будет против того, чтобы у Фатхи забрали повязку", - заявил агент футболиста.

Мохаммед Салах выступает за сборную Египта с 2011 года. За 8 лет на его счету более 70 игр, в которых он отметился 41 забитым голом.

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Напомним, ранее экс-тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, при каком условии Салах сможет сравниться с Месси.

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ФК Ливерпуль, Сборная Египта, Мохаммед Салах, Ахмед Фатхи.
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