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КДК Серии А дисквалифицировал легендарного Рибери

КДК Серии А дисквалифицировал легендарного Рибери
11:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский футболист Франк Рибери дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Серии А за толчок рефери.

В матче против Лацио, который завершился победой "орлов" (2:1), Франк Рибери позволил себе толкнуть ассистента арбитра Маттео Пассери. За эти действия он получил красную карточку.

Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А рассмотрел этот эпизод и дополнительно наказал 36-летнего вингера, сообщает Football Italia.

Таким образом, в ближайших трех матчах Рибери не поможет Фиорентине.

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В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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