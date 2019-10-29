КДК Серии А дисквалифицировал легендарного Рибери

В матче против Лацио, который завершился победой "орлов" (2:1), Франк Рибери позволил себе толкнуть ассистента арбитра Маттео Пассери. За эти действия он получил красную карточку.
Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А рассмотрел этот эпизод и дополнительно наказал 36-летнего вингера, сообщает Football Italia.
Таким образом, в ближайших трех матчах Рибери не поможет Фиорентине.
В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами и двумя ассистами.