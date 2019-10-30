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Легионер Динамо: Нет большой разницы между словенцами и украинцами

Легионер Динамо: Нет большой разницы между словенцами и украинцами
11:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В январе легионер киевлян отпразднует два года в составе Динамо.

Вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в киевском клубе в интервью для портала Dynamo.kiev.ua.

— Вы в Украине уже более полутора лет. Полностью привыкли? К чему было привыкнуть тяжелее всего? Что вам нравится в Киеве, а что нет?

— Мне все нравится. За это время я уже полностью привык и к новой стране и к городу. Мне было приятно заметить, что нет большой разницы между людьми в Словении и в Украине. Маленькие различия, конечно, есть, но не кардинальные, как, например, было в Дании, где менталитет людей совсем другой. К нему было сначала трудно привыкнуть. В Киеве у меня сразу появились друзья, в том числе и среди партнеров по команде, поэтому адаптироваться и привыкнуть было значительно легче.

— Вы быстро выучили язык. Уже без проблем общаетесь с партнерами?

— Да, языкового барьера уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который появился в «Динамо» несколько раньше и сам прошел этот путь. Если я не знал какое-то слово, спрашивал у него. Вообще, русский язык мне было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но сам не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, ведь все общаются на русском или хотя бы его понимают.

С момента перехода в Динамо в январе 2018 года словенец провел за столичную команду больше 60 матчей, в которых забил 21 гол во всех соревнованиях.

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В нынешнем сезоне на счету Вербича 4 гола и результативная передача в 14 матчах всех турниров.

Сегодня Динамо примет в Киеве Шахтер в матче 1/8 финала Кубка Украины. Начало — в 19:30.

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ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Беньямин Вербич.
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