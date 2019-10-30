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Среда, 30.10.2019
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
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Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча
19:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция мачта 1/8 Кубка Украины, в котором сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Сегодня, 30 октября, в Киеве состоится игра 1/8 Кубка Украины. Киевское Динамо дома на НСК "Олимпийский" примет донецкий Шахтер. 

Динамо 1:0 Шахтер

Среда, 30 октября, 19:30, стадион НСК Олимпийский, главный арбитр — Виктор Копиевский. Прямая трансляция на 2+2.

22" - Гол Сидорчука!! капитан Динамо решился на дальний удар и забил. Шедевральный гол!

20" - Шахтер выбегал в контратаку, защита Динамо сумела отбиться

18" - Стартовая активность Динамо спала, Шахтер взял мяч под свой контроль

15" - Шахтер долго держа мяч на чужой половине поля, однако до удара дело не дошло

11" - Беседин наносил удар, который вышел слабым и вратарю гостей не составило труда забрать его в руки

10" - Сепаненко опасно срубил Вербича, арбитр наказал опорника шахтера желтой карточкой

8" - Стоит отметить, что Динамо начало активнее

8" - Караваев пробивал, Пятов забрал мяч в руки

6" - Вербич бил, но мяч пролетел возе штанги

Матч начался!

Стартовые составы:

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Караваев, Цыганков, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес

На нашем сайте также доступная видео-трансляция этого матча.

Жребий свел украинских гранов за долго до финала. 1\8 явно не тот этап, на котором какой-то клуб хотел бы вылететь, учитывая, что для "сине-белых", что для горняков, любой результат кроме триумфа является провальным.

Тем не менее, судьба решила так, что сегодня кто-то покинет турнир на столь ранней стадии. Фаворитом у букмекеров считаются именно гости. Не стоит забывать, что для Динамо Кубок Украины, наверное, единственный шанс на трофей в этом сезоне. Чемпионат, скорее всего утерян, Шахтер оторвался на 10 очков, в минувшем туре игроки Каштру впервые оступились, но подопечные Михайличенко не сумели этим воспользоватся.

Этому матчу ютуб-канал Динамо посвятил краткий, но очень шикарный видеоролик

К слову, Динамо в последний раз побеждало в финале Кубка Украины аж в 2015 году. Александр Шовковский в то время ещё стоял на воротах киевлян. После окончания им игровой карьеры Динамо не могло выиграть Кубок, хотя дважды доходило до финала в 2017 и 2018 годах.

Донецкий Шахтер уже опережает Динамо по количеству кубков страны, у "горняков" в активе 13 трофеев, у динамовцев - 11. 

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Интересным фактом можно назвать то, что если клубы пересекались в рамках Кубка Украины раньше решающего матча, а таких случаев было аж пять, то победителем выходил именно Шахтер. В финале они сражались десять раз, одержав по пять побед.

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