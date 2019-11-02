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Барселона потеряла своего лучшего форварда в игре с Леванте

Барселона потеряла своего лучшего форварда в игре с Леванте
18:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уругвайский нападающий Луис Суарес получил травму в поединке 12-го тура чемпионата Испании.

В поединке 12-го тура чемпионата Испании Барселона в гостях противостоит Леванте.

Примечательно, что на 41-й минуте из-за повреждения встречу не смог продолжить нападающий каталонцев Луис Суарес. Его заменил форвард Карлес Перес. Напомним, уругвайский футболист ранее уже пропустил часть поединков в сезоне из-за травмы.

К слову, первый тайм команда "блаугранас" выиграла со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Лионель Месси, реализовав пенальти.

Экс-звезда Шахтера заявил, что намерен играть до 38 лет

Перед игрой главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о нападающем Антуане Гризманне.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Луис Суарес, Новости футбола.
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